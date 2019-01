SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

En una nueva jornada complicada para el Banco Central, el dólar volvió a escalar y cerró a $ 38,19. El tipo de cambio subió 14 centavos respecto a ayer.

Ante una nueva intervención del Central en el mercado mayorista, la divisa cotizó a $ 36,25 para la punta compradora y $ 38,19 para la vendedora.

La autoridad monetaria adquirió U$S 50 millones a un precio promedio de $37,03, volumen tope diario comprometido por el ente para el primer trimestre del año, pero no logró que el billete verde baje de $ 37,10. La banda de no intervención oficial se ubicó para este martes en 37,475/48,497 pesos por dólar, para compra y venta, respectivamente.

Por otra parte, el Central subastó Letras de liquidez (Leliq) por $ 211.631 millones (unos U$S 5.683 millones) a una tasa promedio en baja del 57,61% anual a siete días y la tasa máxima adjudicada fue del 58,0%. El vencimiento de este instrumento financiero fue de $ 211.185 millones.