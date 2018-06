El dólar subió y cerró a $27,73

Luego de tres días de operar en baja, el dólar cerró con una suba de siete centavos y cotizó a $26,64 comprador y $27,73 vendedor.

Según la información publicada por el Banco Central en su sitio web, en el Banco Nación la divisa terminó a 27,57 pesos; en el Itaú a 27,75 y en el Galicia a 28,10.

En el mercado mayorista, el volumen operado de contado llegó a US$ 649,7 millones y el billete cotizó a 27,10 pesos, un centavo por encima del día anterior.

Pese al repunte que tuvo la moneda norteamericana, aún se encuentra lejos del récord de 28,85 pesos que registró el 15 de junio último.

La autoridad monetaria, que ahora conduce el exministro Luis Caputo, no tuvo intervención en el mercado cambiario, pero por cuenta del Ministerio de Hacienda efectuó una subasta de venta en contado por US$ 100 millones, a un precio promedio de corte de 27,0756.

Fue la cuarta licitación consecutiva de este tipo, en las que el BCRA lleva colocados unos u$s 400 millones. La entidad informó que las reservas internacionales finalizaron en US$ 63.161 millones, disminuyendo US$ 52 millones respecto al día hábil anterior.