El dólar subió fuerte, es récord y quedó al borde de los $ 40

El dólar subió 70 centavos y cerró a $ 39,68 según el promedio que realizó el Banco Central. A pesar de haber vendido U$S 458 millones , la autoridad monetaria no pudo contener el aumento de la divisa.

Sobre el final de la jornada del mercado cambiario, la autoridad monetaria subastó U$S 400 millones de las reservas y adjudicó U$S 258 millones. Antes, ya había vendido la totalidad del monto que licitó durante el mediodía: U$S 100 millones. A estas cifras deben agregarse otros U$S 100 millones, suma que debió entregar por la subasta que realizó ayer.

La moneda norteamericana llegó a ofrecerse a $ 40 en el Banco Nación y a $ 40,50 en los bancos Galicia, Supervielle, Francés, Credicoop e Itaú. Finalmente, cerró a $ 37,89 para la punta compradora y $ 39,68 para la vendedora.

El viaje del ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, a Estados Unidos para reunirse con las autoridades del FMI será vital para el futuro de la cotización del dólar. Se supone que el Gobierno pedirá que el dinero adelantado del préstamo pueda ser utilizado para intervenir en el mercado y tratar de frenar la extrema volatilidad del tipo de cambio.

Embed

LEER MÁS: El dólar y la confianza del mercado, atados a los resultados del acuerdo con el FMI