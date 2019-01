El dólar marcó la tercer suba consecutiva: cerró a $ 38,46

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Tras una jornada marcada por una nueva intervención del Banco Central en el mercado mayorista, el dólar subió de nuevo y cerró a $ 38,46, según el promedio que realizó la entidad rectora. Respecto a ayer, la divisa escaló 27 centavos.

De esta forma, el billete verde encadenó el tercer aumento consecutivo. Cotizó a $ 36,52 para la punta compradora y $ 38,46 para la vendedora.

En el segmento mayorista, el Central compró U$S 30 millones en una subasta sobre el final de operatoria cambiaria y no al inicio de la misma como fue en las ruedas pasadas. Hasta la fecha, en casi una semana, acumuló compras por U$S 190 millones.

Como consecuencia, la divisa ganó 40 centavos, a $ 37,50 y se estacionó apenas por encima de la banda inferior. El piso se estableció en $ 37,49 y el techo en $ 48,52.

En otro aspecto, la autoridad monetaria colocó Letras de liquidez (leliq) por $ 164.0971 millones a una tasa promedio en baja del 57,54% anual a siete días y un máximo adjudicado del 57,74%.