El discriminador ataque de una periodista de Clarín a Graciana Peñafort

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Luego de que la abogada Graciana Peñafort desmintiera al detalle una nota suya plagada de desinformaciones, la periodista ultramacrista del diario Clarín Natasha Niebieskekwiat lanzó una agresivo ataque contra la letrada.

A través de Twitter, la defensora del macrismo disparó con chicanas y comentarios discriminadores contra Peñafort, quien elaboró un contundente y detallado hilo dónde deschavó todos los "errores" y omisiones de su nota.

Luego de que Peñafort se quejara de que la cronista la tenía bloqueada en esa red social, la autora de la escandalosa nota no tardó en aparecer para responder: "@gracepenafort Flaca !! Deje de hacer abogacía por Twitter -ni siquiera sabía que la he bloqueado - a diferencia suya - no estoy perdiendo mi tiempo en estas redes - Me han comentado su obsesión por el tema - si quiere , me llama por teléfono - no se cargue los kilos de las redes".

Embed Estimada, voy a ejercer la abogacia donde se me de la gana, porque soy abogada precisamente. No necesito tu permiso. En las redes informo (es el medio que tengo disponible). No tengo tu telefono, pero pasamelo por DM y con gusto te llamo para explicarte los errores que publicas — Graciana Peñafort (@gracepenafort) 18 de enero de 2019

Con mucha altura, Graciana recogió el guante y evitó agredirla en su respuesta. "Estimada, voy a ejercer la abogacía donde se me de la gana, porque soy abogada precisamente. No necesito tu permiso", señaló.

Al tiempo que agregó: "En las redes informo (es el medio que tengo disponible). No tengo tu teléfono, pero pasámelo por DM y con gusto te llamo para explicarte los errores que publicás"

Pero Niebieskekwiat prefirió seguir con su ataque y equivoco adrede el apellido de la abogada. "Dra Peñaflor le deseo una tarde maravillosa!", disparó.