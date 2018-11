SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

En el marco de la declaración indagatoria de Federico Elaskar por la llamada "ruta del dinero k", se viralizó un video del líder de gastronómicos, Luis Barrionuevo, en el cual confiesa haber presionado al ex dueño de la financiera SGI para que mintiera en televisión.

"Yo lo tuve cinco meses a Elaskar conmigo hasta que habló. Había que esperar desde abril a noviembre para que el hombre hablara cuando empezaba Lanata. Había que filmarlo", reveló el gremialista.

Y continuó: "Yo trabajaba y el chico estaba al lado. Él quería cobrar. Había dos maneras de cobrar: o que Lázaro le pague o que hablara. Lázaro nunca le hizo una propuesta. Cuando vino me dijo ¿y? Nada. Dicen que te van a matar, le digo yo. Tenes que hablar".

En su declaración, el ex dueño de la llamada "Rosadita" denunció la presión que recibió tanto el periodista Jorge Lanata como Barrionuevo:"Me llenaron la cabeza diciéndome que Lázaro Báez me quería matar".

Asimismo, alertó sobre la maniobra para involucrar a la ex Presidenta: "Fue una operación política contra el gobierno de Cristina, porque querían instalar que el dinero era del kirchnerismo.”

“Esta es una causa contra la ex presidenta. El juez Sebastián Casanello dijo que ella no tiene relación con el lavado de dinero ni con la plata de SGI, pero está todo armado y la Sala II de la Cámara Federal la va a cocinar”, concluyó.