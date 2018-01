El día que Fernando Iglesias respaldó a Lula da Silva

Hace unos años, el diputado defendió el Gobierno del ex mandatario brasileño.

En el marco de la audiencia judicial donde el ex presidente brasileño, Lula Da Silva, enfrenta al Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF4) de Porto Alegre por una supuesta causa de corrupción, diferentes dirigentes políticos salieron a opinar del tema. Es conocida las diferencias entre Cambiemos y el partido del ex mandatario, sin embargo, algunos de sus funcionarios no opinaban lo mismo en el pasado.

En julio de 2017, el diputado Fernando Iglesias festejaba la condena que cayó sobre Da Silva. "9 años a Lula. Alegría porque haya justicia y república. Tristeza por lo que pudo y debió ser un poder político renovado y justo, y no fue", expresó en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, siete años atrás, reivindicaba las políticas del ex presidente brasileño: "No va a ser fácil superar lo hecho por Lula en estos 8 años. Especialmente: la incorporación de 40 milllones de brasileños a la clase media", manifestó en sus redes sociales.

Es un día clave porque la decisión del tribunal será fundamental para saber si Lula podrá presentarse o no como candidato en estas elecciones, en las cuales se perfila como favorito. El ex mandatario está denunciado por haber recibido un departamento como coima por favorecer a la constructora OAS en contratos de Petrobras. Podría cumplir una condena de nueve años y medio de prisión.