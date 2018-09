El día en el que Julio Blanck reconoció que Clarín hizo "periodismo de guerra" contra el kirchnerismo

El periodista Julio Blanck falleció este viernes producto de un cáncer de páncreas, enfermedad que padecía desde hacía unos meses. Una de las entrevistas más recordadas que protagonizó fue en julio de 2016, tras los primeros años del gobierno de Mauricio Macri.

En aquella ocasión, reconoció que el Grupo Clarín hizo "periodismo de guerra" durante el kirchnerismo y que, en definitiva, fue un "mal periodismo".

"A ver: ¿hicimos periodismo de guerra? Sí. Eso es mal periodismo. Fuimos buenos haciendo guerra, estamos vivos, llegamos vivos al final, al último día. Periodismo eso no es como yo lo entiendo, no es el que me gusta hacer", reconoció Blanck, en una entrevista con el periodista Fernando Rosso para la Izquierda Diario.

Y añadió: "Y yo lo hice, no le echo la culpa a nadie, yo lo hice. Eran las circunstancias e hice cosas que en circunstancias normales por ahí no hubiese hecho, en términos de qué posición tomar o de cierta cosa terminante".

"Hubo un momento en que la guerra contra Clarín pasó a ser la guerra contra los periodistas; ahí fue donde me parece que el Gobierno kirchnerista perdió la guerra contra Clarín. Porque los periodistas se involucraron personalmente, algunos se fueron a medios kirchneristas y los que se quedaron se pusieron espalda con espalda", especificó.