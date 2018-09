El desubicado comentario de un funcionario menemista sobre el atentado a la AMIA

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El ex ministro de Interior durante el menemismo, Carlos Corach, rompió el silencio ante los medios y habló de todo. En las cataratas de frases que dijo, el ex funcionario sostuvo que “es una pavada” hablar sobre el encubrimiento que el gobierno de Carlos Menem llevó a cabo. También, negó la famosa “servilleta” en la cual habría anotado los nombres de los jueces que darían protección judicial a contrabandistas, corruptos y evasores, controlado por el entonces ministro de Justicia, Elías Jassan.

En la presentación del libro “Memorias del menemismo”, Corach mantuvo una entrevista con el periodista Guillermo Panizza en el noticiero de Telefé y minimizó el atentado a la AMIA: "El encubrimiento del atentado contra la AMIA, ni vale la pena comentarlo porque es una pavada".

Y confesó: "Cuando fui abucheado en el acto del tercer aniversario del atentado contra la AMIA, fue uno de los peores momentos de mi vida… primero porque yo soy judío, y segundo porque no era justo".

Asimismo, Corach recordó el escandaloso episodio de la “servilleta” y negó las acusaciones del ex ministro de Economía, Domingo Cavallo: “Pregúntele a Cavallo cómo surge lo de la servilleta. Tráiganlo".

"Una vez un periodista me llamó para decirme que un juez tenía la servilleta en su poder… yo sabía que no existía, entonces no me perturbaba. Después me enteré de que fue una cargada que el juez le hizo al periodista", relató.