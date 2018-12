El desubicado comentario machista del Chaqueño Palavecino a una periodista

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La periodista del Canal 10 de Córdoba Guadalupe Zamar hizo un fuerte descargo en la red social Facebook luego de que una compañera suya fuera víctima de las burlas del cantante el Chaqueño Palavecino, quien leyó mal y de forma intencionada un tatuaje que la cronista tenía en la espalda.

"Y cuando te busco no hay camas que no he recorrido...", recitó Palavecino en la nota que se realizó en el marco de la presentación de los Festivales de Verano de Córdoba.

"Quienes hemos hecho notas a este artista, conocemos de su tendencia al desubique y su marcado sexismo. Desafortunadamente, acostumbradas a movernos en ese ambiente y sabiendo lo convocante de la figura, por lo general optamos por no ponerlo en su lugar", indicó Zamar, quien conducía el programa al momento del móvil.

"Analizando la situación en frío entiendo que podría haber optado por no decir nada, por dejarlo pasar. Pero eso se siente incorrecto y fundamentalmente irresponsable. El Chaqueño Palavecino fue descortés e hizo público su machismo una vez más y NO HICIMOS NADA para frenarlo", afirmó la conductora.