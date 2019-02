SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El periodista Roberto Navarro hizo una aclaración respecto a los problemas que se produjeron con el programa especial de El Destape del último domingo en el que se mostraron pruebas que vinculan al juez federal Claudio Bonadío con el escándalos de las coimas del fiscal Carlos Stornelli en el marco de la causa de los supuestos Cuadernos del chofer Oscar Centeno.

"Quiero hacer un comentario con respecto al programa que no estuvo en vigencia el domingo, que durante varias horas en el día de ayer la gente no pudo ver. Llamamos a la gente de Google Argentina que nos atendió muy bien y el problema se resolvió rápido teniendo en cuenta que es una empresa con sede en Estados Unidos y clientes de gran envergadura", comenzó el periodista.

"Si nosotros hemos estado enojados tiene que ver con un contexto político, tiene que ver con que están hablando con un periodista que fue despedido de la televisión, de la radio, que está censurado en los medios tradicionales argentinos y que acaba de estar en una radio como la AM 530 y que dejó de funcionar y volvió a funcionar al día siguiente de que nosotros nos fuimos", agregó el director de El Destape.

"Supongo que no debe haber sido la culpa de YouTube, la gente de Google nos trató muy bien, fueron atentos y el problema lo solucionaron. Todo lo que se genera tanto en mí como en la gente que se enojó tiene que ver con un contexto del país. No es lo mismo un hecho que ocurre en una circunstancia particular que en otro. Esto pasó en un momento muy particular con una denuncia muy particular. Por eso ocasionó mi reacción y la del público. En el caso de Google y YouTube nos atendieron y nos solucionaron el problema", concluyó.