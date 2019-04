Bombo, el reaparecido: un libro de la buena memoria

Hay verdades que se retuercen y renacen: el libro Bombo, el reaparecido es una de ellas. A contramarcha de la historia oficial, el libro recorre los escenarios del monte tucumano donde los militares diezmaron a los militantes revolucionarios que eligieron la lucha armada como forma del combate de la exclusión. Mezcla de profunda investigación y relato atrapante, el libro de no ficción se inicia con un interrogante walshiano que obliga al lector a devorar las páginas en busca de la verdad: ¿Hay un desaparecido que vive?

“La lucha armada no está vigente hoy, porque la derrota fue tan grande que ya no es actual. Hoy la sinonimia de fuerzas es tal que la lucha armada no podría ser una hipótesis, pero la violencia sigue existiendo, quizás de una manera despolitizada. Continúa con una verdad que hoy no tiene justicia. Se repiten políticas como los modelos económicos que desde la dictadura hasta acá vuelven: creo que la violencia del poder nunca se ha ido”, sostuvo el autor Mario Santucho en una entrevista en Habrá Consecuencias por El Destape Radio.

La obra muestra la vida de Julio Ricardo “El Bombo” Abad, el militante del Ejército Revolucionario del Pueblo y la Compañía de Monte que fue secuestrado por los militares en 1976. Dos testigos denuncian haberlo visto en su Santa Lucía natal en 2013 y nace el interrogante: ¿Puede estar vivo? La incógnita abre las puertas a una majestuosa obra de Mario Santucho que muestra cómo se vivió el terrorismo de Estado en los montes tucumanos.

SANTUCHO DOS.jpg

La obra muestra cómo el cierre de los ingenios tras la muerte del presidente Juan Domingo Perón generó un gran descalabro social en la ciudad donde creció el Bombo Abad. La exclusión llevó a muchos a la pobreza y a otros a la necesidad de la lucha por la igualdad: además de los debates intelectuales de la época, el libro muestra con lujos de detalles la historia de militantes de los setenta que dieron la vida en la lucha armada.

“Un tío mío fue asesinado en el monte y buscando con mi prima el lugar donde cayó me encontré con esta historia. Santa Lucía, el pueblo donde ocurre gran parte del relato, fue un nudo atravesada por tensiones como la compañía rural del monte –el único experimento más o menos serio de guerrilla en la Argentina- y el epicentro del Operativo Independencia. Tuvo niveles de represión casi vietnamitas y la verdad es que no fue contado por la Historia”, contó Santucho.

Embed

El relato permite tener una dimensión de los macabros mecanismos de crueldad de la dictadura y conocer de forma cercana cómo se gestó el último proyecto de guerrilla en Argentina. “Por qué tanta obstinación con la biografía de Bombo en lugar de reconstruir la epopeya de mi viejo (el famoso) o de mi madre (a quien todavía conozco demasiado poco)”, se pregunta el autor en el epilogo del libro.

A 43 años de la última dictadura militar, del asesinato y de la desaparición de personas una pregunta redunda: ¿hay posibilidad de enfrentar al poder estatal que hoy aumenta la desigualdad?

“Hay movimientos muy fuertes como el feminismo, como las luchas territoriales. Tenemos que insistir con las luchas, con las rebeldías y poniendo en juego la imaginación política”, pide Santucho.