Baradel desmintió a Finocchiaro: "Un docente que recién se inicia cobra $16.500"

El Secretario General de SUTEBA, Roberto Baradel, afirmó que el Gobierno Nacional hace tres años que niega sistemáticamente la paritaria nacional y las clases no arrancan mañana. También remarcó que sólo seis provincias alcanzaron un acuerdo salarial.

En diálogo con el programa “Habrá consecuencias” en El Destape Radio, Baradel aseguró que "el salario docente quedó por debajo de la canasta de pobreza" y que un docente que recién comienza a trabajar gana sólo 16 mil pesos.

Embed

A su vez, el dirigente sindical aseveró que en la provincia de Buenos Aires hay muchas escuelas con un riesgo edilicio total o parcial y que no están en condiciones para el inicio de las clases. También dijo que la gobernadora Maria Eugenia Vidal "no solamente no reparó las escuelas que venían con déficit del gobierno anterior sino que profundizó el deterioro".

El dirigente informó que un docente inicial en la provincia de Buenos Aires cobra 16 mil pesos, es decir 10 mil pesos por debajo de la línea de la pobreza. En una entrevista con Radio Mitre, el ministro de Educación, Alejandro Finnochiaro, había afirmado: "no creo que vaya a parar un docente que recién se inicia y que este año va a ganar $49.200 de bolsillo por una jornada completa".