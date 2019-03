El empresario Alberto Samid denunció que a la carne argentina la están comiendo los chinos y los rusos, ya que es muy barata para ellos y muy cara para los argentinos. Además acusó que la Sociedad Rural dijo que los Argentinos "coman mierda" y manifestó que para volver a consumir asado es necesario "votar al peronismo".

"Hay productos con los que primero tenemos que atender el mercado interno y si queremos vender más carne produzcamos más", aseguró en diálogo con el programa “Habrá consecuencias”, que se emite por El Destape Radio.

Embed

"Podemos producir el producir el doble y tener 120 millones de cabezas de ganado", resaltó además.

El candidato a gobernador bonaerense consideró que hay productos "como la carne" que se deben vender a "precios razonables en el mercado interno" y que el kilo de milanesas no debería exceder los 150 pesos y que “para volver a comer asado, hay que votar al peronismo”.

En esa línea, apuntó contra los grandes ganaderos y sostuvo que ellos afirman que si la gente no puede comer carne, “qué coma mierda”. También aseguró que el 80% de la gente ya no consume carne. "lo que vale no va de acuerdo con los salarios, igual que el trigo".

Sobre el panorama político, aseveró que le pediría al Presidente Mauricio Macri que renuncie y se vaya lo más rápido posible.