La conductora Mirtha Legrand prepara un gran programa lleno de figuras para este sábado por el homenaje a sus 50 años en la pantalla chica. Entre ellas estarán Adrián Suar, Ricardo Darín, Diego Torres, Soledad Pastorutti pero la que no estará será su compañera de pantalla: Susana Giménez. ¿Interna en puerta?

Ante las versiones sobre la ausencia de Susana trascendió que hubo negociaciones entre El trece y Telefe y que las autoridades de Viacom no habían autorizado a su estrella máxima a asistir al ciclo que compite con PH, de Andy Kusnetzoff. Sin embargo, desde Telefe lo negaron y nadie quiso oficializar ese rechazo al pedido.

Consultada por los medios a la salida de la gala a beneficio de la Fundación Zaldívar, la propia Susana se refirió al tema y aclaró los motivos de su ausencia. "¡Mi amor! Ya le mandé saludos a Mirtha por su homenaje especial. No es que desde Telefe no me dejan estar, sino que no voy a aparecer antes de mi programa y además me comprometí con Adrián Suar para Fox", explicó.