El desopilante video de los pifies de Macri al momento de dar sus discursos

Un video muestra los principales errores del presidente, Mauricio Macri, al dar sus discursos en público. La mayoría ocurrieron cuando el jefe de Estado leía mensajes desde telephonter o directamente desde documentos impresos.

Macri tuvo serios problemas para pronunciar la palabra "adherido", cuando quiso decir que más de la mitad de las provincias habían incorporado la ley. El Presidente se trabó en reiteradas oportunidades hasta que logró pronunciarla: "Adheriro, ade, ade- hido", alcanzó a decir el Presidente.

"Bajar el nivel de litigisidad (sic)", sostuvo Macri al intentar decir litigiosidad.

“No debe hacerse sin descuidar el objetivo principal e irr.. irres... irrenunciable”, afirmó Macri, quien al tercer intento pudo pronunciar bien la palabra.

La fonoaudióloga de Macri se llama Micaela Méndez y bajo el cargo de Gestión Comunicacional de la Dirección General de Discurso de la Subsecretaría de Comunicación Presidencial de la Secretaría General de la Presidencia cobra un jugoso sueldo de casi 100 mil pesos en bruto, según el convenio colectivo del SINEP.

En las redes afirman que Macri no tiene un problema sólo discursivo y recuerdan algunos errores del Presidente: "No sabe hacer laterales, no sabe ponerse un barbijo, no sabe ponerse guantes, no sabe batir huevos, no sabe hacerse la señal de la cruz y tiene graves complicaciones para pronunciar discursos".