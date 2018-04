El moviero de América en Involucrados, Fabián Rubino, se burló del papelito del escándalo que envió el ministro de Finanzas, Luis Caputo, en el Congreso a la diputada Gabriela Cerruti y aprovechó para reclamarle a la conductora Débora Plager.

En un móvil con el diputado de Unidad Ciudadana, Agustín Rossi, el periodista interrumpió a Plager para mostrarle un papelito que decía: “Tengo 30 años de periodista, no me hagas esto. No seas mala/o”.

Entre risas y burlas, Rubino le reclamó a su compañera por no presentarlo antes de ir al móvil y le exigió: “Presentame, por favor. No estoy de decorado”.