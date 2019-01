El desgarrador relato del padre de Emiliano Sala: "Estoy desesperado"

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Horacio Sala afirmó que no tiene consuelo luego de que se conoció la noticia de la desaparición del avión que llevaba a hijo Emiliano a Cardiff para convertirse en el fichaje más caro de la historia del club al pagar 17 millones de euros al Nantes.

"Yo estaba trabajando, no lo puedo creer. Estoy desesperado", afirmó, antes de suplicar: "Ojalá lleguen buenas noticias. No sé qué pudo haber pasado. Mi familia no sabía nada, yo les avisé".

Horacio Sala .mp4

"Para él, como para todos todos, era un gran paso su transferencia a Cardiff. Es un chico que siempre la luchó. Un chico de pueblo, un chico humilde", sostuvo en el Canal C5N.

La Policía de Guernsey, en pleno Canal de La Mancha, sigue buscando el avión desaparecido en el que viajaba Sala, el joven argentino que sería el fichaje más caro (17 millones) de la historia del Cardiff.