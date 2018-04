El gobierno de Cambiemos mantiene firme su decisión de desfinanciar la única carrera de periodismo deportivo gratuita que se dicta en la Ciudad de Buenos Aires para favorecer a los institutos privados. Autoridades universitarias de todo el país reclaman, pero el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, hace oídos sordos.

La Tecnicatura Universitaria en Periodismo Deportivo que se dicta en la ex ESMA funciona como una extensión de la Universidad de La Plata y desde el 6 de mayo de 2013 recibe el financiamiento del Ministerio de Educación. Sin embargo, desde fines del año pasado, el Gobierno definió vaciarla gradualmente y dejar sin la posibilidad de estudiar a cientos jóvenes.

En diciembre de 2017, Finocchiaro comunicó que no se le permitiría a la tecnicatura abrir nuevas cohortes, es decir que ya no habrá nuevos ingresantes, situación que desembocará en el un cierre paulatino de los cursos.

La medida recibió el fuerte rechazo de los organismos de Derechos Humanos, quienes le escribieron una carta al titular de la cartera. “Cientos de estudiantes participan en esta Tecnicatura, llenan de vida un lugar que fue de muerte, traen ideas y debates a un lugar donde justamente se intentó exterminar a aquellos proyectos de las organizaciones estudiantiles, políticas, sindicales, sociales, que luchaban para la transformación de la Patria Grande. Estos/as estudiantes hoy son protagonistas de la educación, de la memoria y del futuro”, apuntaron en un fragmento.

Te hemos enviado esta nota para pedirte una reunión y un pronunciamiento público de la @laFUA sobre la decisión de @alefinocchiaro de cerrar la Tecnicatura en Periodismo Deportivo en la ex ESMA, la única pública en CABA#NoCierrenLaCarreraDePeriodismoEnExESMA pic.twitter.com/5LNakDu5ck — H.I.J.O.S. Capital (@hijos_capital) 9 de abril de 2018

También de rectores de todo el país firmaron un documento para reclamar la reapertura pocos días atrás. Pero ni los pedidos de reuniones ni los reclamos académicos parecen llegar a oídos del ministro.

La polémica medida se inscribe dentro del plan privatizador de Cambiemos, que tiene un anclaje muy fuerte en el deporte (la supresión del impuesto que financiaba el ENARD, la vuelta del fútbol privatizado, las acciones para afectar las economías de los clubes y el máximo objetivo de convertir los clubes en empresas a través de las Sociedades Anónimas Deportivas) y reviste una gravedad más que importante: las únicas alternativas que quedan para estudiar periodismo deportivo son privadas y con cuotas más que significativas.

Esta no es la primera medida de Cambiemos que afecta a la carrera que se dicta en la Ex Esma y que permitió la inclusión en el sistema universitario de más de 650 estudiantes. Desde el arribo del macrismo al gobierno, el camino para emprender cada nuevo año de cursada se llenó de obstáculos y trabas. En 2016, las autoridades nacionales anunciaron que no se abriría una nueva cohorte; el pasado año se logró la reapertura, pero esta se demoró hasta abril y obligó a varios jóvenes a buscar otro espacio.

En declaraciones a El Destape, el director de la carrera, Andrés López, señaló que hasta el momento ni la Universidad, ni HIJOS recibieron "respuestas" sobre los reclamos realizados.

"En principio era algo que imaginamos que iba a pasar. Desde que este gobierno ganó las elecciones veíamos que la carrera estaba en riesgo y lamentablemente lo comprobamos", apuntó López.

Y añadió: "Esta medida tiene que ver con limitar las voces, con coartar una mirada plural que permite que nuevos perfiles de estudiantes lleguen a la universidad, con no permitir un mayor acceso a la Universidad Pública y gratuita. Esto no está entre las prioridades del Gobierno, como tampoco lo está el mantener una política de Derechos Humanos. De alguna forma esta carrera era un símbolo de ambas cosas".

Del mismo modo opinó Nadir Jadir, uno de los estudiantes que pasó por las aulas de la ex ESMA, quien señaló que es una sitaución "muy triste" ver las aulas vacías y sólo a un grupo de estudiantes cursando. "La tecnicatura comenzó con el Fútbol para Todos y de alguna manera somos hijos de ese programa, pero así como se terminó el fútbol gratis buscan callar las voces de los que no pueden acceder al sistema privado y los que no elegimos esa forma de comunicar y nos interesa otra, mucho más social, con otra consciencia", declaró.