En vísperas de Navidad, Juan Argentino publicó en su cuenta de Facebook un desesperado mensaje para Mauricio Macri, a quien votó. Según contó, tuvo que pasar la Nochebuena trabajando en su metalúrgica para intentar salvar su Pyme, que entró en crisis por las medidas económicas del Gobierno.

Con un fuerte video, Argentino se mostró trabajando cerca de la medianoche, minutos antes de la Navidad: "Haga lo que haga, así trabaje las 24 horas, no me alcanza para todas las cosas, para los servicios, no me alcanza".

En su cuenta de Facebook, Juan le deseó "felicidades para todos los que pueden estar en una mesa compartiendo con su familia" y remarcó que va "a luchar hasta lo último" o "por lo menos" lo va a intentar en este contexto de crisis.

En base a esta situación, el hombre pidió tener "la posibilidad de hablar con el Presidente" porque él "sí, Juan Argentino, tuvo la camiseta de `Mauricio y vos`". Sin embargo, el votante macrista remarcó su necesidad de hablar con Macri porque "estoy fundido, no puedo más" con la metalúrgica y porque "hay muchos que quedaron sin trabajo y otros que no están más".

Finalmente, resaltó que su apellido es Argentino y pidió que "ojalá que un día gobierne un verdadero argentino, que incluya a todos".