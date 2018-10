El desconsolado llanto de Denise Dumas que la obligó a abandonar su programa

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

En el programa ''Hay que ver'' (Canal 9), la conductora Denise Dumas vivió un momento de angustia y rompió en llanto al sentirse identificada con el testimonio de la modelo Carolina "Pampita" Ardohain, quien recordó a su hija fallecida, Blanca.

''Yo quiero pedir perdón porque estoy pasando un momento particular, ayer se le murió un hijo a mi prima hermana, y justo nos tocó este tema hoy’’, expresó la conductora sumamente angustiada.

Embed

Dumas no podía hablar de la congoja y Listorti le propuso que salga del aire: ''Tranquilízate, está bien que en la tele de hoy en día uno tiene que exponer todo, pero si estás mal, y te hace mal el tema lo cual es lógico’’.

Luego su compañero comentó que se acababa de enterar el drama que atraviesa su compañera mientras veían el tape.

''Yo me acabo de enterar, me lo contó cuando veíamos el tape y no tiene sentido que este llorando así, si le hace mal, porque a todos nos hace mal; Denise andá tranquila, no está bien, que estés llorando así, no tiene sentido’’, concluyó.