A la catarata de comentarios humillantes y machistas que salieron contra la actriz Thelma Fardin tras su denuncia por violación contra Juan Darthés, se sumó el “humorista” ultramacrista Juan Acosta, con una misógina y desagradable serie de tuits.

Desde cuestionar la denuncia a defender a Darthés y sostener que la colectiva de actrices sólo acusan a quienes están en contra del kirchnerismo, los lamentables comentarios de Acosta se fueron sumando. Pero llegó al colmo: ahora, sostiene que tendrá que debería comprarse una muñeca inflable para saciar sus deseos sexuales.

“Si era difícil coger ahora va ser imposible, cuanto sale una muñeca inflable (sic), es para un amigo”, publicó Acosta en su cuenta de Twitter.

Embed Si era dificil coger ahora va ser imposible, cuanto sale una muñeca inflable, es para un amigo — juan acosta (@AcostashowJuan) 13 de diciembre de 2018

A pesar de que decenas de personas le reprocharon la insólita carga machista de su comentario, él lo defendió y aseguró que sólo es “humor”. “Como cuesta hacer humor hoy dia estan todos muy serios che!!!”, escribió a modo de argumento, y acusó a quienes lo cuestionaron de “feminazis”.

Entre las principales críticas que le hicieron los y las usuarias de la red social, hicieron énfasis en el hecho de que, para Acosta, tener relaciones sexuales con una mujer es lo mismo que usar una muñeca inflable (un objeto inerte”, además de que ve ninguna diferencia entre tener sexo consensuado y violar, abusar o acosar a una persona.

Embed Si le cuesta coger, pruebe con dejar de comparar una mujer con una muñeca inflable. Dejar de ser un misógino puede ayudar, también. — Angela Lerena (@Angelalerena) 14 de diciembre de 2018

Por otro lado, lo obvio: quienes la tienen “difícil” no son los hombres que ya no pueden acosar y violar con total impunidad, si no las mujeres que tienen que sufrir esas violencias a diario.

Embed Por tu cara de pelotudo que se condice con tu cerebro, por eso no garchas. Ah, y porque se te para cuando sentís Poder sometiendo a otra. No sabés nada de reciprocida, estoy segura. — Maria Florencia Freijo (@Florfreijo) 14 de diciembre de 2018

Embed cojer es facilísimo, lo difícil es encontrar a alguien q quiera hacerlo con vos, desperdicio de orgános — Mal (@miraquecede) 14 de diciembre de 2018

Embed Las muñecas inflables tampoco quieren coger con vos — Rochi (@RochiRamos9) 14 de diciembre de 2018

Embed Vas a poder coger , siempre y cuando sea consensuado , sino, no se llama coger, se llama violar, capo — Ceci Ramos ♥ (@rcecii) 14 de diciembre de 2018

