El dato que reveló Roberto Navarro sobre Cristina tras el allanamiento

El periodista Roberto Navarro reveló que la senadora de Unidad Ciudadana Cristina Kirchner no volverá a vivir a su departamento en el barrio porteño de Recoleta allanado por orden del juez federal Claudio Bonadio en el marco de la causa por los supuestos cuadernos del chofer Oscar Centeno.

"Cristina no volverá a vivir a su departamento. Qué hicieron 40 hombres durante 14 horas en la propiedad de la ex presidenta. Qué piensa Cristina y cuáles son sus reparos para volver a su casa", afirmó Navarro en su cuenta personal de la red social Twitter.

Embed Cristina no volverá a vivir a su departamento.



Qué hicieron 40 hombres durante 14 horas en la propiedad de la ex presidenta.



Qué piensa Cristina y cuáles son sus reparos para volver a su casa



El Destape. Domingo 21 hs. — Roberto Navarro (@robdnavarro) 25 de agosto de 2018

El periodista afirmó que dará a conocer más datos en el programa de El Destape que se emite todos los domingos desde las 21.

Navarro además contó que dos fuentes mostraron que el ex secretario de Obras Públicas, José López no está bien en la cárcel, condición que no fue un impedimento para que Bonadio le tome declaración.