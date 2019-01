El cruce entre Pablo Tonelli y Juan Amorin por el DNU de extinción de dominio

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El diputado del PRO Pablo Tonelli respaldó el DNU que firmó el presidente Mauricio Macri para la extensión de dominio y se escudó en que “se debatió por tres años el proyecto” y no llegaron a un consenso con la oposición.

En diálogo con Crónica Anunciada por El Destape Radio, le recordaron sus críticas de 2014 a los decretos de la ex presidenta Cristina Kirchner y el doble discurso de Cambiemos que dice ser el Gobierno del diálogo y del consenso.

“Ahora no estamos en sesiones y reitero que hace tres años que estamos en el Congreso intentando aprobar un régimen de extinción de dominio y no lo hemos logrado. Bajo estas condiciones, después de tres años y pico, el presidente tiene las atribuciones de usar el DNU”, argumentó el diputado y remarcó que “no todos los DNU son lo mismo” en referencia a los que firmó la ex mandataria.

Embed Alguien debería avisarle a la presidenta que el Congreso está en sesiones, para que no dicte más DNU que burlan la división de poderes. — Pablo Tonelli (@PabloTonelli) 29 de abril de 2014

Asimismo, el equipo de Crónica le recordó que que el proyecto de aborto está trabado hace años y es importante porque mueren cientos de mujeres en abortos clandestino y están dadas las condiciones de necesidad y urgencia para que se aprueben, a lo cual, Tonelli apuntó: “Son situaciones diferentes”.

“Ahora es DNU o nada”, sentenció Tonelli y reiteró que “lo ideal hubiera sido tratar la extinción de dominio en el Congreso” a su vez que celebró la decisión del mandatario.

En ese punto, criticó a la ex presidenta y advirtió: "Está bastante claro que dirigió una asociación ilícita que se dedicó a robar, me parecería buenísimo que los bienes vuelvan a la sociedad".