SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

A los reclamos del diario Página 12, que la semana pasada mantuvo un paro de 48 horas, se sumó hoy El Cronista Comercial con una quita total de firmas en protesta ante las condiciones salariales y laborales bajo las que se encuentran sus trabajadores y trabajadoras.

El personal del matutino económico exige, principalmente, que se les pague un bono o “suma fija de emergencia” de $5000 pesos, “igualdad de condiciones laborales” para toda la planta y que se reabran las paritarias del sector de prensa, en medio de un contexto cada vez más crítico para los medios de comunicación.

“Producimos y no firmamos, reclamamos igualdad de condiciones horarias y de convenio para los trabajadores de El Cronista Comercial” y el “adelanto de la cuota paritaria de enero con el salario de octubre”, publicaron desde la cuenta de las y los trabajadores del diario.

En este marco, cuestionaron la nula reacción por parte de la empresa ante sus pedidos de que se garanticen sus derechos como empleados y empleadas: “La respuesta fue no al pago de bono de emergencia. La respuesta fue no a la reapertura de paritaria. La respuesta fue no a un mismo convenio para todos sus trabajadores”.

La quita de firmas es una medida de fuerza que usada en reiteradas ocasiones durante este año por varios medios para exigir que se paguen salarios adeudados o aumentos, como en Clarín o en Página 12, donde la negativa de la patronal llevó incluso a que el diario no salga a la venta en dos ocasiones.

Mientras tanto, trabajadores y trabajadoras de C5Ntambién se mantienen en estado de alerta para que dejen de pagarles el sueldo en cuotas. Estos son sólo algunos de los ejemplos más conocidos de la crisis que viven los y las trabajadoras de medios.

Sin embargo, también hubo un atisbo de esperanza en las últimas semanas, ya que la Justicia falló a favor de 138 de los 357 trabajadores despedidos de Télam, que, después de meses de conflicto, podrán volver a sus puestos laborales.

LEÉ MÁS: DIPUTADO DEL PRO ADMITE QUE FALSIFICÓ AVALES PARA LA CAMPAÑA