El contundente mensaje de un trabajador a Cristina en medio de la marcha contra el tarifazo

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Ciento de miles de manifestantes marcharon al Congreso para exigir que el Gobierno dé marcha atrás con la suba indiscriminada de las tarifas. En medio de la movilización, un trabajador habló a cámara y le pidió a sus compañeros que “dejen de ver TN” y bregó por la vuelta de la ex presidenta Cristina Kirchner.

“En estos tres años me fue mal. Ahora tengo laburo gracias a Néstor y a Cristina porque nos dieron créditos a la empresa que está en Tierra del Fuego y pudo subsistir desde 2003. Nosotros los laburantes no nos olvidamos”, expresó emocionado el trabajador a la periodista Cinthia García.

Embed -Qué le decís a lxs trabajadorxs a quienes le inocularon el odio al proyecto Nacional y Popular-

“Que dejen de ver @todonoticias”#MarchaDeAntorchas pic.twitter.com/FKxncWhhqV — Cynthia García (@cyngarciaradio) 10 de enero de 2019

Asimismo, y le envió un mensaje a sus compañeros para que “se den cuenta que Cristina dio 12 años de prosperidad y este tipo está destruyendo todo, que se den cuentan y que piensen con el bolsillo y dejen de ver TN”.

Y aclaró: “Yo no vengo con micro, nadie me regalo nada, vine en subte desde Cabellito. No se engañen compañeros, venimos porque somos laburantes y es importante que vengan apoyar esto para que no vuelva nunca más la oligarquía”.