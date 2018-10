el contundente mensaje de francisco sobre las madres de plaza de mayo

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

En fragmentos del libro "Ave María", que recopila conversaciones de Francisco con el teólogo Marco Pozza, el papa se refiere a la lucha de las madres de Plaza de Mayo y asegura que su desesperación es "terrible" y que les permitiría "todo".

“A una madre que ha sufrido lo que han sufrido las Madres de Plaza de Mayo, yo le permito todo. Pueden decir lo que quieran, porque es imposible entender el dolor de una madre. Alguien me ha dicho: 'Querría por lo menos ver el cuerpo, los huesos de mi hija, saber donde está enterrada'. Es una experiencia terrible la de una mujer a la que le han arrancado un hijo”, sostuvo el papa en las conversaciones que fueron transcriptas al libro.

Allí también agrega: “Muchas veces dicen: ‘¿Dónde estaba la Iglesia en ese momento, por qué no nos ha defendido?‘. Yo me callo y las acompaño. La desesperación de las Madres de Plaza de Mayo es terrible. No podemos hacer otra cosa que acompañarlas y respetar su dolor, tomarlas de la mano, pero es difícil”.

El libro redactado por Pozza será presentado esta semana en Roma y ya es una sensación entre los seguidores de Francisco.

Al respecto de por qué le consultó al Sumo Pontífice por las Madres, Pozza le reveló al portal Infobae: “Cómo me acordé que cuando había sido elegido el Papa Francisco, una de las críticas que le lanzaron era justamente la de haber guardado silencio sobre los vuelos de la muerte durante la dictadura, al preparar la entrevista quise preguntarle directamente cómo se podía decir a una madre, como las de Plaza de Mayo, ‘¡Ánimo! El señor está contigo’. Pero tenía un poco de escrúpulo porque es un tema delicado”.