El consejo de Redrado para evitar que impacte la suba del dólar en el bolsillo

El ex presidente del Banco Central, Martín Redrado, estuvo como invitado en el piso de Intratables y analizó la actualidad económica del gobierno de Mauricio Macri. En la pantalla de América, el economista criticó la inflación, la vuelta del FMI y hasta brindó consejos económicos.

En relación al alto índice de inflación, el economista brindó el siguiente consejo: "Cuando cobrás el sueldo andá y comprá los alimentos para todo el mes. Andá al supermercado mayorista que puede tener mejores precios. Olvidate de hacer las compras todas las semanas".

Embed La recomendación de Martín Redrado ante la crisis: "Cuando cobras el sueldo andá y comprá los alimentos para todo el mes" pic.twitter.com/e3O7biY6Su — El Destape (@eldestapeweb) 9 de mayo de 2018

En ese sentido, Redrado criticó duramente al Gobierno: "Liberaste el tipo de cambio y no pusiste un programa anti inflacionario. Vos subís el precio del dólar y subís el precio de las materias primas. Todos los productos están dolarizados. Si no haces un programa anti inflacionario no podes devaluar de golpe y pensar que no va a tener impacto. Fue una inocencia no poder manejar el tema inflacionario".

En relación a los acuerdos entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI), el economista expresó que "no tiene sentido ir al FMI", al tiempo que remarcó que con esta decisión el Gobierno "jugó una carta".