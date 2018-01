El Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT), se reunirá mañana a las 14 en la sede ubicada en la calle Azopardo 802 con el fin de analizar la situación social y económica que atraviesa el país, en el marco del gobierno de Mauricio Macri.

Asimismo, se pondrá a disposición el documento elaborado en el encuentro de Mar del Plata, llevado a cabo el pasado 18 de enero. La invitación cuenta con las firmas de Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña.

Embed

El documento no lleva la firma de Héctor Daer. Según publicó Infobae, el integrante del triunvirato no firmó la carta porque no estaba presente cuando se resolvió la convocatoria a la reunión. Los principales temas de la reunión serán las paritarias, las causas judiciales que envuelven a los sindicalistas y la reforma laboral que impulsa el Gobierno.