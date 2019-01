SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El actor Nicolás Vazquez recordó a su hermano Santiago a poco más de dos años de su fallecimiento, y no pudo evitar emocionarse frente al relato del momento en el que se enteró de la fatídica noticia.

"Habiendo pasado dos años sigo en ese lugar de egoísmo y de querer tenerlo con nosotros", admitió el actor, visiblemente emocionado, en una entrevista con Jorge Rial en Intrusos.

El actor reconstruyó la historia como pudo de aquel día en el que el mejor amigo de Santiago, con quien compartía habitación de hotel, le transmitió la noticia por audio de Whatsapp.

"En el banco no podés usar el teléfono, entonces lo veo cuando salgo y escucho la voz de él. Lo escucho mal y me preocupé. Pensé que se había mandado una cagada y antes de viajar le había hablado. Le dije que estaba en un buen momento, que no se metiera en líos, que no se pelee", describió.

Y finalizó: "En el audio lo escucho como llorando y me decía: 'Ni, ¿estás por ahí?'. Le pregunto: ¿qué pasó?', no me contesta y veo que había leído el mensaje. Entonces lo llamo y no era él, era su amigo, que me dice lo que me dice…".

Tras este traumático episodio, el actor sufre de pánico cada vez que le suena el celular: "Me quedó un miedo constante con el teléfono. No me gusta que me llamen, no me gusta recibir WhatsApp".

"Siempre que me vas a decir algo poneme: 'Hola, está todo bien. Te mando un audio'. Me quedé muy asustado. Si me llaman mi mamá o mi papá, les preguntó si pasó algo, si está todo bien. Fue el miedo más grande que me quedó", detalló.