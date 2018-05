El conmovedor mensaje de Néstor Segovia desde la comisaría

Tras ser detenido y trasladado a la Comisaría 30 ubicada en el barrio de Barracas, el metrodelegado Néstor Segovia mandó un fuerte mensaje contra el Gobierno desde aquella dependencia.

"A los compañeros les pido que el Gobierno no cambie el eje de discusión. Si bien estamos presos estamos fuertes y firmes. Los compañeros tienen que discutir por paritarias y eso es lo que queremos discutir", comienza el mensaje de Segovia.

Y concluyó: "Que el Gobierno no cambie el tema de discusión, que no digan que somos delincuentes, no tenemos que entrar en ese chamuyo. LLamo a la CGT y a todas las organizaciones sociales que apoyen la lucha del subte. Si el subte pierde perdemos todos".

Embed Tras su detención, Néstor Segovia mandó un mensaje desde la comisaría pic.twitter.com/ftjWVin866 — El Destape (@eldestapeweb) 22 de mayo de 2018

Por la tarde, el dirigente recibió la visita de la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, en la comisaría de Barracas. Tras su visita, aseguró que los detenidos "están golpeados en la cabeza y en la cara". La fuerte represión ejercida por la Policía de la Ciudad terminó con 16 trabajadores del subte detenidos. A raíz de los hechos, se decretó paro en todas las líneas de transporte.

Embed Pudimos ingresar con Hebe de Bonafini a la Comisaría 30 y se entrevistó con Néstor Segovia y los otros 15 compañeros del Subte detenidos.



Otra vez el Gobierno reprime la protesta, ese es el diálogo de Rodríguez Larreta y el macrismo. Los #Metrodelegados exigen paritarias. pic.twitter.com/62IQ7VANYL — Daniel Catalano (@DanielCatalano_) 22 de mayo de 2018

Segovia se encuentra detenido junto a otros siete trabajadores, mientras que los ochos restantes fueron trasladados a una dependencia policial ubicada en Combate de los Pozos 165, en el barrio de Congreso.

La fiscal porteña Celsa Ramírez confirmó que los 16 hombres están detenidos por los cargos de los presuntos delitos de "afectación del servicio público", y "atentado y resistencia a la autoridad".