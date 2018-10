SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Tras trágico accidente automovilístico que le costó la vida la ex gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, su hija Candelaria regresó al programa de radio La Red y agradeció las muestras de cariño.

“Si le cambió la vida a tanta gente, no la hizo tan mal”, reflexionó la periodista y columnista del programa Novaresio 910 y confesó: “La verdad que fue súper conmovedor el acompañamiento de la gente. A mí me emocionó mucho. Yo estaba ahí, en el velorio, y en un momento un señor pasó y dijo: ‘Muchas gracias, José Manuel’. Golpeó el cajón y se fue. No dijo más nada".

Embed

La periodista recordó a su papá como dirigente político y relató: "Te escuchaba porque estaba seguro de lo que pensaba y te escuchaba atentamente. Y la verdad que es eso. Las personas inseguras por ahí son necias, no quieren escuchar, se resisten a cambiar su idea. Él, no. Él se sentaba convencido de lo que creía, pero igual te escuchaba".

Además, destacó el apoyo de todos sus colegas y compañeros de la radio y dijo: "Fue un abriguito al alma".