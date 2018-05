A horas de que el actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fuera reelecto hasta 2025 con el 67,7% de los votos, el ex futbolista Diego Maradona escribió un emotivo mensaje en sus redes sociales.

"Ayer, Venezuela le dio nuevamente su apoyo a Nicolás Maduro. Los venezolanos que no quieren ser invadidos, los venezolanos de bien, lo volvieron a elegir para continuar el legado del comandante Hugo Chávez. Hoy Venezuela es libre para siempre", escribió el Diez.

Y continuó: "Yo me alegro mucho de que no haya perdido Maduro, porque los Estados Unidos hubiesen arremetido con todo, como lo están haciendo en Argentina, como lo están haciendo en Brasil, y en todos los países que quieren levantar la cabeza. Y a los que me critican, les agradezco con el alma. Ellos hablan desde su casa y tienen el plato de comida lleno todos los días. Y nosotros estamos peleando en Venezuela para que ese plato se llene."

"Le mando un saludo al cantante, a la actriz y al ex jugador de fútbol que despertó después de mucho tiempo. Yo no voy a votar al que ellos quieran. Yo tengo la espalda bien grande para aguantarme todo lo que me quieran decir. Le mando un abrazo grande a todos los venezolanos!!!", concluyó Maradona.

En elecciones desconocidas por la oposición, Maduro obtuvo 5.823.728 (67,7%) sufragios de un total de 8.603.936 votos, contra 1.820.552 (21,2%) del ex chavista Henri Falcón. La elección, que tuvo la participación más baja en la historia del país (46 %) estuvo marcada por denuncias de irregularidades.