El gobierno nacional congeló la contratación de personal en el Estado hasta el 2020. La decisión forma parte del acuerdo que el presidente, Mauricio Macri, hizo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio de un préstamo por 50.000 millones de dólares.

"Continuaremos con nuestros esfuerzos para racionalizar el empleo público, que se irá reduciendo a través de: (i) no renovar cargos en puestos no prioritarios, (ii) congelar las nuevas contrataciones en el gobierno nacional durante dos años, y (iii) eliminar las posiciones redundantes. Nuestro objetivo es que el gasto en personal caiga de 3,2 por ciento del PBI en 2017 a 2,7 por ciento hacia el final del programa", establece el acuerdo con el FMI que fue publicado en el momento en que Argentina jugaba con Croacia por la fase de grupos.

La decisión del gobierno nacional alcanza a toda la estructura del Estado excepto a la Agencia Federal de Inteligencia, la Administración Federal de Ingresos Públicos, el Servicio Penitenciario Federal, las Universidades Nacionales y las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Además quedan exceptuadas de la prohibición el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, del Servicio Exterior y del Cuerpo de Guardaparques Nacionales.

"Designaciones y contrataciones. Las Jurisdicciones y Entidades del PODER EJECUTIVO NACIONAL comprendidas en los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley N° 24.156, con excepción de la Agencia Federal de Inteligencia, la Administración Federal de Ingresos Públicos, el Servicio Penitenciario Federal, las Universidades Nacionales y las Fuerzas Armadas y de Seguridad, excluido el personal civil de las citadas fuerzas, no podrán efectuar nuevas designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza o fuente de financiamiento presupuestarias o no presupuestarias, hasta el 31 de diciembre de 2019", establece el decreto.

Pese a que al inicio de su gestión el presidente despidió a 11 mil trabajadores estatales, desde que asumió se aumentó la planta un 25 por ciento. Según un relevamiento realizado por la Fundación Libertad y Progreso, la gestión de Mauricio Macri aumentó la cantidad de trabajadores estatales con la creación de nuevos ministerios y sus correspondientes secretarías, subsecretarías y direcciones nacionales, generales, coordinaciones y departamentos. El mandatario creó cinco nuevas carteras, lo que significó un crecimiento del 31% con respecto a los 16 que dejó su antecesora, Cristina Kirchner.