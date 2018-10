El comentario homofóbico de Obarrio en contra de la educación sexual

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El periodista antiaborto Mariano Obarrio compartió en su cuenta de Twitter el video de la madre de un adolescente de 13 años que se queja de que en el colegio su hijo aprendió cómo se coloca un preservativo con un video que calificó como “pornográfico”, en el que muestran el sistema reproductor masculino.

Primero, la mujer contó lo que, para Obarrio, se trata de un “adoctrinamiento homosexual”: “Mi hijo llega de la escuela y me muestra la carpeta, y me dice que el profesor de Ciudadanía les pide que hagan una novela sobre la vida de un chico homosexual, y tienen que contar que al chico le cuesta decirle a los padres que es homosexual. No solamente eso, sino que después tienen que hacer ‘un teatro’ sobre eso”, relató Liliana González, residente de la localidad bonaerense de Azul.

Obarrio "denunció" un "adoctrinamiento homosexual" en la ESI

Pero, para indignación de la mujer, eso no fue lo único que le enseñaron al chico en la escuela. “Este mismo profesor les llevó a los chicos en la institución un video obsceno, un video pornográfico diría yo, donde le muestran partes íntimas del varón, mostrándoles a los varones cómo usar un preservativo”, continuó.

En este sentido, remarcó que está muy “preocupada” por que le enseñen contenidos básicos de Educación Sexual Integral (ESI) para la prevención de embarazos adolescentes no deseados y de enfermedades e infecciones de transmisión sexual a su hijo de 13 años -que, a esa edad, ya debió haber comenzado a experimentar cambios hormonales y físicos relacionados al desarrollo sexual.

“Yo creo que a los 13 años no dejan de ser chicos muy pequeños como para estar mostrándoles videos de esta clase. Por eso me sumo a la campaña ‘Con mis hijos no te metas’, porque creo que son muy chiquitos y no estoy de acuerdo con que les den ese tipo de enseñanza en la ‘ideología sexual’”, consideró la madre.

La campaña a la que hace referencia es parte del movimiento conservador y religioso que se opuso a la legalización del aborto en el Congreso, pero que, paradójicamente, también se opone a la impartición de contenidos de ESI (un programa educativo que debe aplicarse en todas las escuelas del país desde 2009), los cuales apuntan a prevenir los embarazos no deseados, entre otras cuestiones.

Desde esta rama, califican a la ESI de “ideología de género”, ya que consideran que está mal enseñarles a los chicos y chicas sobre diversidad de género, respeto a las diferentes orientaciones sexuales y equidad entre mujeres y hombres.

