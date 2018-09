El chiste de Macri al recibir un premio: "No dijiste que soy un gran bailarín"

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El presidente Mauricio Macri hizo un chiste en medio de su discurso al recibir el premio del Atlantic Council como "Ciudadano Global 2018". El jefe de Estado hizo el comentario luego de mantener una reunión con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) para intentar destrabar la negociación.

"Gracias, muchas gracias por volver a recibirme. Tengo que hacer una confesión en el comienzo de mi discurso esta noche. Primero, Adrienne, hiciste una gran presentación, pero no fue perfecta, porque no mencionaste que soy un gran bailarín. Hablaste de Boca y yo estaba esperando que lo menciones. La próxima vez que me premien no lo olvides", sostuvo.

Macri recibió el premio en Nueva York de manos de la abogada y líder empresarial Adrienne Arsht.