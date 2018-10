El Chino Volpato habló de política y se refirió a Dady Brieva y Casero

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

En el trío cómico de MIDACHI, especialmente Dady Brieva como Miguel del Sel, han manifestado en reiteradas ocasiones su enfrentado posicionamiento político. Esta vez, fue el tercer integrante, el Chino Volpato, quien opinó del presente político y el rol de los comediantes.

"Han transferido el poder hacia Casero (Alfredo) y Dady los dos partidos políticos. La ineptitud de muchos políticos hace que les den a dos cómicos ese poder que no tienen", aseguró el Chino, en diálogo con Iúdica en el programa 'Involucrados'.

Y reveló una conversación que tuvo con Dady: "me llama la atención que sos el único que se está embarrando y hay gente que salió de los laterales, gente que ha vivido de la política y está oculta. ¿Por qué vos con una historia que no tiene que ver con lo tuyo? ¿Con qué sentido? Y lo digo para Miguel también y otra gente que no tiene que ver con el ambiente político".