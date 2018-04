El ex tenista tuvo una serie de exabruptos en las redes en la previa de un nuevo enfrentamiento entre Argentina y Chile.

En la previa del choque de Copa Davis entre Argentina y Chile, el ex tenista Marcelo Ríos lanzó un ofensivo comentario contra los argentinos y la gente no tardó en responderle.

"A pesar de no poder estar ahí que me muero de ganas les deseo lo mejor al equipo de Copa Davis y nos toca romperle el culo ahora en tenis.Vamos equipo suerte", escribió el ex deportista en su cuenta de Twitter.

Embed A pesar de no poder estar ahí que me muero de ganas les deseo lo mejor al equipo de Copa Davis y nos toca romperle el culo ahora en tenis.Vamos equipo ,suerte — Marcelo Rios Mayorga (@MarceloRios75) 5 de abril de 2018

Es que el viernes y sábado próximos el equipo argentino de Copa Davis se medirá con su par de Chile por la segunda ronda del Grupo 1 de la Zona Americana y el enfrentamiento entre los dos países siempre es caliente.

El ex tenista es el subcapitán del equipo chileno que dirige su compatriota Nicolás Massú, pero no estará presente en el Estadio Aldo Cantoni de San Juan debido a que protagonizó un escándalo con periodistas chilenos en la rueda anterior frente a Ecuador

Las respuestas de los argentinos no tardaron en llegar, pero el chileno no se quedó atrás y continuó con las ofensas.

Embed igual el Mundial lo mirás por TV — Max Power (@prefieropepsiok) 5 de abril de 2018

Embed Q haces en junio?? Vamos a rusia???? Ah no para chilecito no va....q garroooon — juan pablo (@juampicentral) 5 de abril de 2018

Embed Dos copas del mundo!! Traidores miserables!! — marcelo Arevalos (@ArevalosMarce) 5 de abril de 2018

Embed Dsps me preguntan porque no los quiere nadie a estos cosos — kill them all (@NachoMsn) 5 de abril de 2018