El cantante de La Beriso cargó contra las manifestaciones sociales y las marchas

Rolo Sartorio, el cantante de la banda La Beriso, volvió a meter la pata con una nueva declaración contra los movimientos populares, durante la presentación que dio la banda en el cierre del Festival Nuestro que tuvo lugar ayer en Tecnópolis.

Luego de cantar “De mí” y “Los dinosaurios”, de Charly García, Sartorio hizo un insólito comentario que desentonó con la mística de esas canciones: "Nosotros hemos hecho que la familia vuelva a los recitales. Hoy la revolución es el respeto, no hay que tirar piedras, no hay que cortar calles. Eso quedó en los 70, muchachos”.

La declaración, que critica las manifestaciones sociales y las marchas por el mero hecho de provocar “cortes de calle”, provoca una contradicción con la pieza musical de García en la que hace referencia a la crueldad de la última dictadura cívico-militar.

Embed "Hoy la revolución es el respeto, no es tirar piedras, no es cortar calles, eso quedó en los 70", acaba de decir Rolo Sartorio antes de terminar el show de La Beriso. ♂️ — Ignacio Guebara (@iGuebara) 6 de mayo de 2018

Esta no sería la primera vez: en 2016 ya había expresado algo parecido, en sintonía con esta forma de pensamiento. “Los militares hicieron muy mal, pero la democracia también hace muy mal a la Argentina. Democracia no es que maten gente y no vayan presos... La revolución tiene que ser el respeto. Me parece que con el respeto, podemos llegar al país que todos queremos”, manifestó.

Además, en ese momento también generó fuertes críticas cuando apuntó que armaría "un escuadrón" contra los "chorros", pero se atajó: "Cortá acá que si me enrosco no puedo parar".

