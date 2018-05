Entidades agrarias pusieron el grito en el cielo por la posibilidad de que el gobierno de Mauricio Macri dé marcha atrás con la reducción de la baja de las retenciones a la soja y decida el incremento de la alicuota para el maiz y el trigo. "No nos pueden hacer esto", señalaron al momento de agregar que el campo atravesó un año duro por la sequía.

El titular de la Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Dardo Chiesa, fue más duro con el gobierno y lanzó: "No queremos que nos roben". Además abrió la posibilidad de que "No quiero generar antinomia con la industria y con lo urbano, no es una amenaza, pero frente a la posibilidad de que el campo sea relegado en el marco de la discusión por el déficit fiscal, no nos vamos a quedar quietos".

Del campo al Gobierno: "No queremos que nos roben"

Por su parte, el ex presidente de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati, advirtió que los funcionarios del Gobierno “saben el daño que pueden causarle al campo y al país”, al tiempo que calificó como “completamente negativa” la posible decisión. En una entrevista en el programa Crónica Anunciadade FM La Patriada, el dirigente agrario criticó que “el Gobierno busca solucionar su falta de dólares golpeando al campo, el sector que más dólares le da”.

La Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (ACSOJA) salió al cruce y exigió a Macri: "Es muy importante dar previsibilidad al productor, quien al momento de realizar la siembra basó sus decisiones en el esquema existente". En un comunicado además acusó que "no cumplir con el esquema definido seria un desincentivo para la próxima campaña".

Los roces comenzaron luego de que BAE Negocios y el diario Clarín adelantaran que el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne propondrá al Gobierno cancelar el esquema de rebaja gradual de 0,5 puntos porcentuales por mes hasta diciembre de 2019 (18%). Además existe una posibilidad de aumentar la alícuota del maiz y el trigo.

Hace dos semanas, la diputada Elisa Carrió había amenazado al campo al exigir al aire que "liquiden la soja" para que "entren divisas" y recordó: "Nosotros acompañamos al campo en los momentos dificiles, bajamos las retenciones".