El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), una de las entidades que integran la Mesa de Enlace, disparó munición gruesa contra el Gobierno nacional y aseguró que solo los llaman para "hablar pelotudeces".

En declaraciones a El Destape Radio, Dardo Chiesa cuestionó la degradación del ministerio de Agroindustria a secretaría y dijo que "no queda claro" el rol de Luis Etchevehere como funcionario.

”El gobierno llama para hablar pelotudeces y nos enteramos por la radio de las retenciones al agro o bienes personales, no puede ser”, bramó el dirigente rural.

En este último año, el Gobierno instauró retenciones a todas las exportaciones equivalentes a 4 pesos por dólar para productos primarios y 3 pesos para servicios e industrias.

Inclusive, el dirigente advirtió que podría haber eventos climáticos que afecten a la "cosecha récord" que espera el Gobierno para apuntalar la recaudación y el presupuesto, y reconoció: " Con la carne en el kirchnerismo teníamos más rentabilidad que ahora”.

Respecto del nuevo rol de Etchevehere, ex presidente de la Sociedad Rural Argentina, Chiesa recalcó: "Hemos perdido un espacio con la secretaría de Agroindustria porque no participa de las reuniones de gabinete. No nos queda muy en claro las atribuciones de la Secretaría de Agroindustria".