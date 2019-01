El campo, contra el Gobierno por las inundaciones y la crisis económica

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Tras las fuertes inundaciones que azotaron amplias zonas del país en el norte, noreste y el litoral, dos referentes de organizaciones que representan a las patronales y empresarios agropecuarios criticaron al Gobierno por no invertir dinero en dar una solución a esta problemática recurrente y que causa estragos en la producción del campo.

El titular de Confederaciones Rurales Argentinas, Dardo Chiesa, sostuvo: "Llamar a la emergencia agropecuaria ahora no soluciona nada. Y con las tasas que maneja el Gobierno es imposible recuperarse. La situación es insalvable”. En este sentido, remarcó que “esta inundación va a afectar y mucho al campo”.

"El gobierno no está dispuesto a invertir una moneda en mitigar el riesgo climático”

En diálogo con el programa de radio Crónica Anunciada, por El Destape Radio, Chiesa explicó que “la situación es muy grave y sigue complicada” luego de las inundaciones, ya que “se perdió la cosecha total de algodón y girasol”.

Sobre esta línea, cuestionó la gestión de Mauricio Macri: "Desde que asumió el gobierno tuvimos dos inundaciones en el norte y un sequía en todo el país. Ahora tenemos otra inundación, y herramientas de riesgo climático no tenemos. El gobierno no está dispuesto a invertir una moneda en mitigar el riesgo climático”, planteó.

Por su parte, el presidente de la Coninagro, Carlos Iannizzotto, explicó que "los números de la cosecha van a variar sustancialmente, sobre todo en soja, por el sur de Córdoba y norte de Santa Fe", y también planteó la falta de obras para solucionar esta problemática: "No estamos de acuerdo con que haya sólo endeudamiento para resolver el problema cambiario y que no se hagan obras viales, hídricas o energéticas".

Embed

Iannizzotto, también en declaraciones a Crónica Anunciada, señaló que "la problemática es la misma de años atrás, pero las obras no se realizan aunque el monto por obras sea mucho menor que lo que se pierde en producción".

En este sentido, remarcó que, luego de esta inundación, "es muy difícil para los productores subsistir con tasas al 60%". Y agregó: "Hoy hay un sistema financiera al que no se puede acudir en absoluto".

Por otro lado, el dirigente agropecuario subrayó que "la emergencia agropecuaria no resuelve en absoluto el problema porque dilata el tema impositivo y no ayuda financieramente". "Es un contrasentido que no se haya asumido el endeudamiento para hacer obras públicas porque resolvía problemas productivos y posibilita la entrada de divisas", concluyó.