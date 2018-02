Mientras se está llevando a cabo la marcha impulsada por Hugo Moyano, líder de Camioneros, en contra de las políticas oficiales, los trolls del Gobierno salieron a ensuciar la marcha a través de las redes sociales.

Sin darse cuenta, el call center de Cambiemos cometió un desopilante error y confundió la marcha con un paro. A través del hashtag Yo No Paro, miles de tuiteros empezaron a lanzar mensajes contra la manifestación. Las burlas no tardaron en llegar.

"No hay paro subnormales", "El troll-center se levantó tarde y agita el tag Yo No Paro. Avísenle a Marcos Peña que no hay paro"; "No es un paro, pavotes", fueron algunas de las frases que se pudieron leer en Twitter.

Embed Hay un montón de subnormales en el hashtag #YoNoParo. Lleven caramelos que faltan — Chinchu (@valsnoseaplaude) 21 de febrero de 2018

Embed #YoNoParo No hay paro muchachos del Call! Miren q se van a comer unos latigazos de Marquitos Peña por estar tuiteando mal — Patricia (@Patribeauty) 21 de febrero de 2018

Embed El troll-center se levantó tarde y agita el tag #YoNoParo. Avísenle a @marquitospena que no hay paro, que largue la frula que le está pegando mal #21F #TrollSlayer — Alenca Petrich (@petrichalenca) 21 de febrero de 2018

Embed Son idiotas hasta para "crear" un puto hashtag #YoNoParo. Marcha y movilización. MARCHA. MAR CHA. M A R C H A.

A#21FYoVoy#Marcha21F pic.twitter.com/weeTGWkBLq — EL PELA ® (@matute_cost) 21 de febrero de 2018

Embed #YoNoParo para empezar porque no es un paro, pavotes — ÑanduK (@Agcesch) 21 de febrero de 2018

Embed Amo que el call center lance #YoNoParo: está dándole aún más fuerza a la #Marcha21F de la que tiene, ya que no fue convocado un paro nacional, que es lo que exigimos nosotros. QUÉ MIEDO QUE TIENEN CUANDO SALIMOS A LA CALLE, PAPITO. — Valeria Fgl (@valeriafgl) 21 de febrero de 2018