Javier Milei no le teme al ridículo. Dispuesto a figurar, ya sea por un escándalo o por sus posiciones políticas, siempre busca resaltar. Esta vez, como superhéroe.

"Los liberales/libertarios no sólo somos superiores en lo económico y en lo moral, si no también que tenemos sentido del humor y del gusto, no hay vergüenza en hacer lo que a uno le place, la minifalda se inventó de este lado!", retuiteó Javier Milei luego del revuelo que generó en las redes socialessu nuevo personaje: El General Anarco-Capitalista.

Disfrazado con un traje negro, capa amarilla, antifaz y un escudo dorado, Milei se presentó: "soy el General Anarco-Capitalista... vengo de un país donde no se pagan impuestos, donde se cree en las libertades individuales y el individuo y no hay lugar para colectivistas hijos de puta", y agregó que su misión es "cagarlos a patadas en el culo".

Para rematar, grito “Viva la libertad”.