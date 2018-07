El bar que "ganó" un Oscar con Campanella cerró por culpa de la crisis económica

Se trata del único bar argentino que "ganó" un Oscar y en él ocurrió la escena más potente de El secreto de sus ojos.Hoy, está cerrado, producto de la crisis económica del último año y medio.

"¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo: de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión", fue la frase que se inmortalizó en aquel lugar.

Se trata del bar preferido de Sandoval, el personaje de Guillermo Francella, cuando se escapaba de Tribunales. Está ubicado en Paseo Colón al 700. Originalmente se llamaba Only VI pero fue rebautizado en "El Secreto...". Ahora, cerró sus puertas.

Según los vecinos, en los últimos días de junio el propietario cerro sus puertas. Sólo quedó la barra , algunas botellas y los caños que sostenían las banquetas que fueron removidas.

Bar el secreto

Según el diario Ámbito Financiero, "fue por falta de laburo. En los últimos años se vino a pique el consumo. Tengo todas las cosas, pero está complicado. El rubro está atravesando un momento difícil".

Only VI no era cualquier bar, era una cita obligada de los fanáticos del cine que lo visitaban. Pero no es un caso atípico, la Cámara de Cafés y Bares están advirtiendo los problemas del sector, que cuenta con cientos de cierres o mutaciones a cervecería para sobrevivir con el bajo consumo de la "austeridad" macrista.