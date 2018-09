El Banco Central se deshizo de U$S 250 millones de las reservas para contener la corrida cambiaria. Consiguió que el tipo de cambio ceda $ 0,80 y cerró a $ 37,40 en el Banco Nación.

La autoridad monetaria vendió cerca de las 11 U$S 75 millones, a un precio promedio de corte de $ 37,6128 y con un mínimo precio adjudicado de $ 37,01. A media rueda, vendió U$S 100 millones, con un precio promedio de corte se ubicó en 37,3023 y con un el mínimo precio adjudicado de $ 37,08.

Durante los tres últimos minutos de la rueda, por último, la autoridad monetaria subastó otros U$S 500 millones, de los que se adjudicó U$S 75 millones, con un precio promedio de corte se ubicó en $ 36,9316 y con un mínimo precio adjudicado de $ 36,80. En total, el Central vendió U$S 250 millones en la rueda.

La semana próxima se reunirá el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, con el FMI para renegociar los condicionamientos y así recibir un adelanto del segundo desembolso del préstamo del FMI.

LEER MÁS: Cuáles serán las medidas que Dujovne le propondrá al FMI