El Banco Centralanunció una nueva estrategia para tratar de salvarse de una "supercrisis" que afecte gravemente al país. La entidad que preside Federico Sturzenegger anunció que realizará swaps de Lebac para tratar de patear los vencimientos venideros.

"La operatoria consiste en canjear Lebac de plazos cortos por otras de plazo más largos", indicaron desde la entidad al diario El Cronista.

Desde la entidad aseguraron que esta operación se realiza con la intención de "descomprimir los vencimientos" y evitar que se haga otro supermartes. "En ese caso, es canjear las del vencimiento en junio, por otras de vencimiento más largos", indicaron desde la entidad.

Algo que ya había anticipado esta mañana su titular Federico Sturzenegger desde el 35° Congreso del IAEF. Estas Letras tienen vencimientos a uno, dos, tres, cuatro y cinco meses; como la mayoría de esos vencimientos (casi el 50% del total) opera al mes, la intención oficial es ‘repartir‘ los plazos. El 19 de junio, vencerán alrededor de u$s 650.000 millones en Lebac. Esta mañana, Sturzenegger llevó calma al mercado al asegurar que “no va a ser un problema la próxima renovación de Lebac”, tal como pasó con el denominado “supermartes” y adelantó que la entidad “ayudará a perfilar para no tener tanto vencimiento el corto”, consignó el diario.

"No va a ser un problema la próxima renovación de Lebac. El Central ayudará un poquito a reperfilar para no tener tanto en el corto plazo. Por ahí si valga la pena reperfilarlo y no tener tanto en el corto", analizó.