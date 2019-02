SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El cantante y músico Coti Sorkin, autor de la canción "Color Esperanza" criticó al

cantante Diego Torres por cantar ese tema en el polémico recital Venezuela Live Aid.

A través de Twitter, Coti escribió: "Como autor de Color Esperanza les digo que es una canción que sólo está a disposición de la gente , no de políticos"

no de políticos — Coti Sorokin (@CotiOficial) 22 de febrero de 2019

La clara alusión a Diego Torres fue aún más contundente en otra publicación, donde el cantante se explayó más. “Partidos políticos de todos lados y colores me han ofrecido cientos de miles de dólares para usar ‘Color Esperanza’ en campañas. Nunca acepté, siempre me negué incluso en momentos que los necesitaba mucho”, contó.

Y enfatizó: “La situación en Venezuela es muy delicada. No siento legítimo ningún bando la verdad. Ojalá haya elecciones pronto para que la gente pueda votar libremente y poder elegir. Que se vaya Maduro pero que no entre (Donald) Trump con sus amigos. Por eso no estoy de acuerdo con que hayan usado hoy mi canción”.