El audio del hijo de Tristán donde denuncia que su padre se atrincheró con un arma

Tras el confuso episodio en la casa del actor Tristán Díaz Ocampo, se dio a conocer el audio en el que su hijo llama al 911 para pedir un móvil ya que su padre intentó tirar por el balcón a su hermano luego de amenazarlo con un arma.

Según fuentes policiales, el llamado a la línea lo habría realizado Hernán, el hijo mayor de Tristán, y el audio dejaba el siguiente mensaje: "Hola buenos días me puede mandar un móvil. Estoy en Capital. Calle Berutti 2485. Le comento lo que pasa? Mi padre es un hombre de de 83 años se encerró en el departamento y a mi hermano le acaba de apuntar con un arma y lo quiso tirar del décimo piso".

"Tenemos miedo porque se va a prender fuego todo. Él no va a salir, se atrincheró en su casa. Está sacado, tiene un arma y casi tira a mi hermano del décimo piso. Él no puede estar solo, vengo yo y no puedo entrar. Se atrincheró, le apuntó a mi hermano y quiso tirarlo por el balcón. Mi hermano vino a buscarme a mí yo vengo, mi padre no atiende, está atrincherado y encerrado arriba y tenemos miedo que haya hecho algo o prenda fuego el departamento", concluye el mensaje.

Ahora sus hijos intentaron relativizar la situación y coincidieron en que fue una pelea pero niegan que hubo amenazas con arma de fuego. “Estábamos preparando la temporada para irnos a Las Grutas. Tuvimos un roce pero no nos peleamos. Él ahora está tranquilo, hablando con el Comisario y explicando lo que ocurrió", explicaron.