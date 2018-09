El asquero accidente de Connie Ansaldi en un baño: "No me di cuenta que..."

La mediática Connie Ansaldi contó una escatológica anécdota cuando fue al baño antes de entrar al programa que tiene en Telefé y se orinó en sus pantalones.

"Estaba apurada porque empezaba el programa, y saludaba a mi hermana porque esta noche vienen nuestros familiares a cocinar con nosotros. Entonces, entré al baño marcha atrás, de culata, me puse en cuclillas ¡y encima no había luz!", afirmó Ansaldi.

"Como estaba la tapa, hice pis y sentí como que el agua me estaba rebotando, hasta que cuando me doy vuelta a tirar el papel, vi que el papel seguía ahí, al lado mío. Cuestión que pillé todo sobre la tapa baja y me mojé todo el pantalón, me tuve que secar y ahora estoy usando el mismo pantalón”, confesó la conductora.